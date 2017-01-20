安親班打童120下？ 教育局開罰

台南仁德一家補習安親班將小男童雙腿打到紅腫瘀青。(曹婷婷翻攝)

成績退步挨打120下？台南仁德區一家補習安親班傳出不當體罰，一名小二男童日前從安親班返家，洗澡時被母親發現雙腿明顯紅腫、瘀青，追問才知竟是遭安親班老師用「愛的小手」處罰，體罰事件被PO上臉書社團《爆料公社》，上萬網友痛批撻伐，男童家長氣不過，已向警方報案提告。

男童母親友人19日晚間在臉書PO文，「小朋友放學後至補習安親班進行學期總懲處，因小朋友從90幾分退步至70幾分學習態度不佳，被補習班老師說用愛的小手，雙手小腿腳底總共打120下」，孩子還強調不敢哭，因為哭一聲就多打一下，體罰行徑引起網友熱烈討論。

警方表示，已經受理男童家長報案提告《傷害罪》，並請該名涉嫌處罰過重的老師和補習安親班主任等相關人士到派出所訊問筆錄。以「愛的小手」處罰男童的女老師問訊時表示，處罰有經過家長同意，而且沒打到120下那麼多，「應該只有60下」。

台南市教育局下午也已前往該補習安親班稽查，業者坦承疏失，但也替該名體罰過當的年輕女老師求情，強調會依《補習及進修教育法》規定，解聘該名女老師。教育局強調，體罰行為屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法第105條裁處6萬元，也要求停止招生3個月。

(中時)