星國紅包袋挖空心思 拚春節好吉兆

新加坡春節雖只有兩天假期，發紅包習俗仍是華人社群文化，除傳統紅色紅包袋外，一般也喜愛金色的紅包袋，如有燙印金「雞」獻福、「雞」遇處處等文字，更能討個好兆頭。

台灣人多半偏好單純紅色素面的紅包袋，新加坡人選擇多元，紅色是標準的傳統色系，如果走進這裡的年貨市集，其實還有偏金黃色的紅包袋，更是金光閃閃。

鄰近新加坡樟宜機場的淡濱尼組屋區販賣紅包袋業者說，無論紅色或偏金黃色的紅包袋，都代表著鴻運當頭，新加坡本地居民傳統上都偏好這兩種顏色的紅包袋。

除了紅包袋顏色的選擇多元，紅包袋上燙印文字則各有千秋，諸如屬於萬用型的「福」、「喜」、「吉祥」、「新年好」、「發財」、「大吉大利」、「新年快樂」、「恭喜發財」，同時也有「金『雞』獻福、「『雞』遇處處」、「『雞』年大吉」、「『雞』祥如意」等配合金雞年的燙印文字。

另外，新加坡的紅包袋上也印有趙、錢、孫、李等以家庭姓氏為主的紅包袋。星國建國一代耆老認為，華人社群的祖先昔日赴南洋打拼，同一姓氏宗親或子孫眾多的大家庭成員大多會選擇這種燙印有姓氏的紅包袋。

有趣的是，新加坡學子升學競爭壓力沉重，販售紅包袋攤位不乏出現「學業進步」等紅包袋，盼莘莘學子今年順利榮登金榜。1060120

(中央社)