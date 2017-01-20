談過來甘苦 美前總統給繼任者信曝光
白宮主人不好當，世界強權美國各總統不吝惜對繼任者分享擔任總統甘苦談。過來人柯林頓和小布希在任期最後一天寫給新總統的信，都不約而同提到當總統獨有的重擔及喜悅。
根據小布希總統圖書館昨天向媒體公布的手寫信件複本，柯林頓2001年1月20日在寫給小布希的信中說：「如我一般，你很幸運能在這個積極改變的時代掌舵我們的國家，但關於政府的角色和我們國家本質的老問題，必須加以面對。」
柯林頓寫道，「你現在肩負的責任重大，但常被誇大。做你認為對的事，全然的喜悅將無以形容，從今天開始，你是所有人的總統。」
他說：「我向你致敬，祝你成功快樂。」
8年後，小布希也寫信給歐巴馬，告訴他，「很少人能擁有這等榮耀，瞭解你現在所感受到的責任；很少人能瞭解你將面臨的欣喜及挑戰。」
小布希說：「將有很艱辛的時候，批評者將毫不留情，你的『朋友』會令你失望。但你能從全能的上帝獲得寬慰、有愛你的家人，以及國家全力相挺，包括我在內。」
他說：「無論遭遇何事，你將受到所領導人民的性格和熱情鼓舞。」
美國現任總統歐巴馬預料也將接續這項傳統，留函給即將於美國時間今天正午前宣誓就職的準總統川普。（譯者：中央社蔡佳伶）1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。