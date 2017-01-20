談過來甘苦 美前總統給繼任者信曝光

白宮主人不好當，世界強權美國各總統不吝惜對繼任者分享擔任總統甘苦談。過來人柯林頓和小布希在任期最後一天寫給新總統的信，都不約而同提到當總統獨有的重擔及喜悅。

根據小布希總統圖書館昨天向媒體公布的手寫信件複本，柯林頓2001年1月20日在寫給小布希的信中說：「如我一般，你很幸運能在這個積極改變的時代掌舵我們的國家，但關於政府的角色和我們國家本質的老問題，必須加以面對。」

柯林頓寫道，「你現在肩負的責任重大，但常被誇大。做你認為對的事，全然的喜悅將無以形容，從今天開始，你是所有人的總統。」

他說：「我向你致敬，祝你成功快樂。」

8年後，小布希也寫信給歐巴馬，告訴他，「很少人能擁有這等榮耀，瞭解你現在所感受到的責任；很少人能瞭解你將面臨的欣喜及挑戰。」

小布希說：「將有很艱辛的時候，批評者將毫不留情，你的『朋友』會令你失望。但你能從全能的上帝獲得寬慰、有愛你的家人，以及國家全力相挺，包括我在內。」

他說：「無論遭遇何事，你將受到所領導人民的性格和熱情鼓舞。」

美國現任總統歐巴馬預料也將接續這項傳統，留函給即將於美國時間今天正午前宣誓就職的準總統川普。（譯者：中央社蔡佳伶）1060120

(中央社)