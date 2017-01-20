防搶演練逼真　歹徒無所遁形

我要評比

防搶演練實況。（謝佳潾翻攝）

防搶演練實況。（謝佳潾翻攝）

防搶演練實況。（謝佳潾翻攝）

潮州警分局鑑於年節期間，金融機構易遭歹徒覬覦，為提升員警攔截圍捕與應變能力，防止民眾生命財產遭受損失，特與第一銀行潮州分行合作舉辦「防搶演練」，協助金融機構強化自我防衛意識。

演習由2位員警佯裝客戶的歹徒進入銀行，警衛向前請其中1位未脫帽的客戶脫帽，另1名則見機持棍自後方突襲並制伏警衛，未脫帽的歹徒隨即衝向櫃台行搶現金，取得贓款後奪門而出，共乘1輛機車逃逸，行員趕緊利用警鈴第一時間通報警方。

潮州警分局勤務指揮中心收到警鈴通報，即派遣轄區派出所員警迅速到場及確認狀況，從行員口中掌握歹徒人、車特徵後，通報線上警網攔截圍捕，最後警網成功將歹徒人車攔查逮捕。

防搶演習全程雖然不到20分鐘，但是透過實地操作演練，能讓金融機構行員了解遇到搶匪時的標準作業流程，並冷靜的記住歹徒特徵、作案工具及使用交通工具，避免過於慌張而錯失警方逮捕歹徒的良機。

潮州分局長蘇玉坪表示，此次演練亦讓新進員警學習，實際執勤若遇轄區金融機構遭搶時如何應變，並強化攔截圍捕機制，建構全面治安網絡，結合民間力量，以有效執行社會治安維護。

(中時)