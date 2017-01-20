露天拍賣保暖商品熱銷

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大陸冷氣團報到，帶動網購市場入冬保暖商品業績翻倍成長。露天拍賣表示，「保暖小物」及「陶瓷電暖器」的交易量增加逾2倍。

根據統計，三大熱銷趣味保暖小物為「透視窗滑手機暖手抱枕」、「仿真造型枕頭」及「毛絨造型室內拖鞋」

今年首波強烈大陸冷氣團報到，隨著北台灣氣溫像溜滑梯般下降，但卻帶動網購市場保暖商機升溫。

據露天拍賣統計，近一周來，電暖器的交易量已顯著成長逾7成；保暖小物的交易量更倍增超過2倍。網站上三大熱銷的入冬保暖商品類別為寢具寢飾、電暖器及保暖小物。

(工商)