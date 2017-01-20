露天拍賣保暖商品熱銷
大陸冷氣團報到，帶動網購市場入冬保暖商品業績翻倍成長。露天拍賣表示，「保暖小物」及「陶瓷電暖器」的交易量增加逾2倍。
根據統計，三大熱銷趣味保暖小物為「透視窗滑手機暖手抱枕」、「仿真造型枕頭」及「毛絨造型室內拖鞋」
今年首波強烈大陸冷氣團報到，隨著北台灣氣溫像溜滑梯般下降，但卻帶動網購市場保暖商機升溫。
據露天拍賣統計，近一周來，電暖器的交易量已顯著成長逾7成；保暖小物的交易量更倍增超過2倍。網站上三大熱銷的入冬保暖商品類別為寢具寢飾、電暖器及保暖小物。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。