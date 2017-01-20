春節前夕傳遞幸福 三峽警暖心
春節將至，仍有一群人無法好好過年，三峽警分局分局長王順益20日率領分局、派出所同仁結合轄內慈善團體「財團法人邱和成慈善基金會」、「成福針織有限公司」、民防及義警等前往慰問轄區獨居老人及弱勢族群，並致贈年菜、毛毯等民生物資表達關懷之意。
王順益為讓貧困民眾也能過個好年，指示各派出所警勤區員警多發掘並主動關懷轄內貧困無依獨居老人及家中有失聯親屬民眾，提供即時關懷與轉介社會局協助服務，避免社會不幸憾事發生，今下午王順益率領同仁前往慰問，不少獨居長輩看到警方寒冬送暖不斷道謝。
王順益說，希望本次的慰問能帶給他們溫暖及祝福，更期盼社會大眾能雪中送炭，發揮人溺已溺、人飢己飢的精神，加入關懷社會的行列，共同建構「平安、 祥和、快樂」的環境。
(中時)
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