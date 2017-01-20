日機緊急升空數暴增 逾7成因應陸軍機

日本防衛省今天表示，去年4月至12月，日本的自衛隊緊急升空次數大增，達883次，其中逾7成是因應中國大陸軍機。估2016年度（至2017年3月底）緊急升空數可能破1000次。

日本共同社報導，日本防衛省表示，去年4月至12月底之間，日本的航空自衛隊飛機緊急升空次數達883次，比前年同期增316次，創新高，但領空未被入侵。

日本的航空自衛隊因應的飛機國別，以因應中國大陸的軍機644次最多，逾七成，次數比前年同期增加271次，是2001年度有這類統計以來，次數最多紀錄。

「共同社」報導，去年4月至12月之間，日本航空自衛隊緊急升空次數，已超過整個2015年度的571次。

去年12月，中國大陸第1艘航空母艦「遼寧」號及護衛艦穿過沖繩（琉球）本島與宮古島之間海峽時，從「遼寧」號護衛艦起飛的反潛直升機曾相當靠近宮古島周邊，與緊急升空的日本航空自衛隊戰機處在緊張升高的局面。1060120

(中央社)