新加坡高球賽 詹世昌有機會驚險晉級
台灣高球選手詹世昌今天在亞巡的新加坡公開賽次輪打出72桿，目前以兩輪合計143桿，暫時居於晉級線內，是台灣選手中唯一有機會晉級者。
高球亞巡賽（Asian Tour）總獎金100萬美元（約新台幣3153萬元）的新加坡公開賽（SMBC Singapore Open+），當地時間19日起在新加坡進行4回合共72洞的賽事。
詹世昌首輪打出1鳥、1柏忌的71桿，今天他只抓下1隻小鳥，但吞下2個柏忌，打出高於標準桿1桿的72桿，兩輪合計143桿，暫時並列64名，是目前唯一有機會取得晉級資格的台灣選手。
洪健堯、呂偉智、林文堂分別以145桿、147桿、148桿成績暫居並列91名、並列111名、並列123名，恐無望晉級後兩輪的賽事。
韓裔美籍選手韓昇洙（Seungsu Han）首輪打出3鳥、1鷹的66桿，次輪他抓下6隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿4桿的67桿，兩輪合計低於標準桿9桿的133桿成績暫時位居領先位置。
目前次輪的比賽仍未完成，晉級線暫時訂在高於標準桿1桿的143桿，台灣選手僅詹世昌在晉級線內。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。