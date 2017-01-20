英財相：川普比英國脫歐更具不確定性
英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）今天說，川普擔任美國總統製造的不確定性，可能比英國決定脫離歐洲聯盟來得大。
路透社報導，韓蒙德在瑞士度假勝地達佛斯（Davos）一場有關歐盟的小組討論指出：「英國脫歐已產生不確定性。我想，美國政府更迭對歐盟產生甚至更大的不確定性。」
曾任外交大臣的韓蒙德說，俄羅斯會造成多大的威脅，歐盟國家看法差異極大。
即將就任的川普曾對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）表達欽佩，對於透過北大西洋公約組織（NATO）提供安全如何分擔經費，川普也引發各國的關切。（譯者：中央社徐崇哲）1060120
(中央社)
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