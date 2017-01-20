陸城市空氣品質 河北地區墊底

我要評比

中國大陸環保部今天公布2016中國大陸第一批實施空氣品質新標準的74個城市空氣品質排行。其中，空氣品質較佳的城市多在華南地區，而空氣品質較差的城市則以河北地區為主。

新華社報導，這批排名中，空氣品質相對較好的前10名城市是海南海口、浙江舟山、廣東惠州、福建廈門、福州、廣東深圳、浙江麗水、廣東珠海、雲南昆明和浙江台州。

空氣品質相對較差的城市最後10名則是河北衡水、石家莊、保定、邢台、邯鄲、唐山、河南鄭州、陝西西安、山東濟南和山西太原。

報導指出，大陸環保部將從今年起建立例行新聞發佈制度，並在今天舉行首場例行新聞發佈會。大陸環境保護部環境監測司副司長吳季友在會中公布上述排行。

他指出，中國北方地區冬季污染依然較重。2016年，北京、天津、河北（京津冀）區域11月15日至12月31日供暖期期間，細懸浮微粒（PM2.5）濃度為每立方公尺135微克，是非供暖期濃度的2.4倍，僅12月份就發生了5次大範圍空氣重污染。

吳季友，京津冀及周邊地區仍是大陸大氣污染最重的區域。其中，河南、北京、河北和山東等優良天數比例不足60%；74個城市空氣品質排名相對較差的10個城市中，9個城市位於這些區域。區域內6項污染物濃度均高於大陸全國平均水準。

此外，京津冀區域優良天數比例為56.8%，比大陸全國平均比例低22個百分點；重度及以上污染天數比例為9.2%；較大陸全國平均比例高6.6個百分點。1060120

(中央社)