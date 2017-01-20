現場目擊)美國迎接川普就任第45任總統

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美國新總統川普 就職典禮 │中視新聞LIVE直播

華府地鐵20日清晨4時開放，除了警察，軍人也在車站內外巡邏恊助。（圖／江靜玲）

川普就職現場，清晨六時不到已大排長龍。（圖／江靜玲）

清晨曙光乍現，國會山莊準備迎接川普時代來臨。（圖／江靜玲）

國會山莊清晨曙光乍現，準備迎接川普時代來臨。（圖／江靜玲）

經過18個月的初選、大選與執政準備，美國總統川普即將宣誓就職。川普上台面臨分裂的是美國以及中國邁向區域強權的重大挑戰。

根據中央社報導，川普就職典禮前夕，大批來自各州的白人支持者齊聚華盛頓，帶著「讓美國再度偉大」的紅帽子，長期怨氣因川普上台獲得舒緩，他們的處境被美國東岸大城的主流媒體長期忽視。

川普誓言為他們找工作，強迫企業留在美國，以高稅率懲罰遷廠墨西哥與設廠中國大陸的業者。

(中時電子報)

台灣祝賀代表團一行參加川普就職典禮，於美東時間20日早上8：20分合影。（圖／江靜玲）

香港前政務司司長陳方安生（左）也出現在川普就職典禮。（圖／江靜玲）

天空不作美開始下雨了大家紛紛穿上雨衣。（圖／江靜玲）

游錫堃夫婦出席川普就職典禮。（圖／江靜玲）

嘉義縣長張花冠（右）在川普就職現場。（圖／江靜玲）