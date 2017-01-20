信用部主任盜刻印鑑 桃市復興區農會險損失20億
桃園市復興區農會信用部主任廖學麟，去年1月提取該農會11張空白支票給某開發公司，直到20日有人將其中5張空白支票在聯邦銀行大園分行，要求兌現支票總金額20億元，因支票總幹事印鑑不符，遭銀行查扣並通報才東窗事發，廖學麟當天下午獲悉消息，自行到大溪警分局南雅所投案，訊後被依圖利罪、偽造文書等罪嫌等移送偵辦。
復興區農會人員指出，去年有某開發公司找上農會，表示有基金會願意存入農會80億資金並作開發案，交由信用部評估後，發現不符法令告終，不料廖學麟私下與該公司有接觸，私自交付空白支票給他們，至於雙方有什麼協議無從得知。
農會人員指出，出納有這11張空白支票的紀錄，但無異常，直到20日有人前往兌現，接獲銀行、農業局通報，才知道總幹事印鑑遭盜刻，而會計主任的印章無誤，研判遭廖學麟偷拿去蓋章。而廖學麟在農會服務26年，表現正常，農會人員不料他會做出這樣的事情。
桃園市長鄭文燦接獲通報，指示成立緊急事件處理小組啟動調查，將涉案人員先行調職。桃園市政府農業局局長郭承泉表示，雖無直接金額損失，但公布違法開立的11張復興區農會空白支票號碼（#LM4368430至#LM4368440），避免善意第三者受害，也將全面查核其他農漁會信用部。
廖學麟在截稿前與其他關係人仍在警分局問訊，至於提領人身分，警方仍在掌握追查中。
(中時)
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