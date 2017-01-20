寒冬送暖發愛心米 警安全維護勤宣導
高市左營警分局左營派出所結合廟北里，在廟北里里長服務處舉辦寒冬送暖發放愛心白米活動，針對轄內低收入戶及獨居長輩等100戶發送白米1包。廟北里里長蘇進雄表示，隨著農曆年節將近，希望藉此活動有拋磚引玉效果，讓更多有心人能共同響應，讓弱勢族群也能感受到社會的溫暖並能過好年。
左營派出所所長涂明宗帶同所內同仁協助白米發送，在發放的過程中，除了提前祝賀新年快樂外，也向前來領取的民眾提醒年關將近，務必注意「提款時要防搶，舉家外出要防竊」、「騎車皮包不外放，置物箱內保平安」，並加強春節期間安全維護工作「防搶、防竊(扒)」宣導，警方亦全面加強犯罪偵防、維持交通順暢、提供民眾貼心服務，若有需要護鈔服務或舉家外出居家安全維護的服務，民眾可向各地派出所申請，警方將提供必要之協助，讓民眾能安心過好年。
(中時)
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