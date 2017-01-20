確保春運順暢 高市監理全面客運場站督導
長達6天的春節連續假期即將到來，預期會出現大量返鄉與旅遊的人潮，高雄市區監理所副所長陳崑山帶隊前往高雄市建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站督導客運業者疏運整備情形。
春節前督導重點在查核駕駛人資格、車輛安全設施(滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋)、預售票預售情形及租用遊覽車疏運情形之外，並慰勞客運場站站務人員的辛勞。此外，陳崑山副所長在現場也發放「金雞報喜 大吉大利」的10元小紅包，提前向乘車民眾祝賀新年快樂。
陳崑山表示，車站是南來北往人潮聚集的熱點，為保障返鄉出遊安全，已請客運業者加強安全自主管理，指派較具經驗之員工在售票大廳、候車室等地巡迴照料，隨時注意可疑人員、物品；班車於起站旅客上車前、終點旅客下車後，以及中途站休息時，由駕駛員確實巡視車廂內外是否留有可疑物品；依汽車運輸業管理規則規定，加強行車人員工時管理，避免超時駕駛。
最後陳崑山也籲請民眾，目前各客運公司網路預售已達7、8成，請返鄉及出遊民眾，要記得向客運公司確認班車時刻並事先訂位；另為避免飽受塞車之苦，請大家在新春期間返鄉或出遊，搭乘大眾運輸工具，省時安心有保障。
(中時)
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