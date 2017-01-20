疑把油門當煞車 桃市府前停車場3車連環撞

桃市府前停車場3車連環撞。(蔡依珍攝)

疑把油門當煞車，導致3車連環撞。(蔡依珍攝)

桃園市政府「府前地下停車場」10點半時發生連環車禍，3台轎車全卡在出入口閘門，導致停車場進不去也出不來，被迫「關門」1小時，所幸車主都無礙，交通局和警方到場調查事故原因，釐清賠償責任。

警方調查，一輛白色豐田小客車準備進入桃園「府前地下停車場」停車時，疑在下坡路段誤將油門當煞車踩，車輛當場往前衝，撞上前面在收費閘門前排隊的銀色豐田小客車，銀車不堪撞擊，也往左偏跨越分隔線，撞上準備離場的銀色LEXUS休旅車，3輛車正好把進出後中間閘門全擋住，進不去也出不來。

警方和停車場主管機關交通局獲報都到場了解，所幸肇事的白色豐田小客車還能移動，一路倒車駛離停車場，讓停車場內準備離去的轎車得以駛離，並暫時停止開放，只出不進，交通局也透過管理系統在鄰近各路口提醒，警方到場拍照記錄，拖吊車約於11點半將所有事故車吊離，結束1小時的「塞車記」。

(中時)