疑把油門當煞車 桃市府前停車場3車連環撞
桃園市政府「府前地下停車場」10點半時發生連環車禍，3台轎車全卡在出入口閘門，導致停車場進不去也出不來，被迫「關門」1小時，所幸車主都無礙，交通局和警方到場調查事故原因，釐清賠償責任。
警方調查，一輛白色豐田小客車準備進入桃園「府前地下停車場」停車時，疑在下坡路段誤將油門當煞車踩，車輛當場往前衝，撞上前面在收費閘門前排隊的銀色豐田小客車，銀車不堪撞擊，也往左偏跨越分隔線，撞上準備離場的銀色LEXUS休旅車，3輛車正好把進出後中間閘門全擋住，進不去也出不來。
警方和停車場主管機關交通局獲報都到場了解，所幸肇事的白色豐田小客車還能移動，一路倒車駛離停車場，讓停車場內準備離去的轎車得以駛離，並暫時停止開放，只出不進，交通局也透過管理系統在鄰近各路口提醒，警方到場拍照記錄，拖吊車約於11點半將所有事故車吊離，結束1小時的「塞車記」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。