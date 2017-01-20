當台北建中生遇上「海的孩子」

建國中學德語班(一年四班)與愛鄰協會合作，在嘉義縣東石鄉舉辦「94科學94狂」科學營。(圖/主辦單位提供，下同)

建國中學德語班(一年四班)與愛鄰協會合作，將於民國106年1月20日在嘉義縣東石鄉舉辦「94科學94狂」科學營。此次活動預計約有25名12~15歲的東石小朋友報名參加，全程免費。活動將由東石孩子與建中生的「剝牡蠣」比賽拉開序幕，接著會進行連串的科學實驗，全部人將被分成五組，每組會有5位東石的孩子，並由4位建中生擔任小隊輔帶領小隊，

來自台北的建中學生為了這項活動，在準備期末考的同時，花了近一個月時間準備手抄紙框、非牛頓流體、天氣瓶等簡單又好玩的實驗，要把滿滿的大科學帶給東石的孩子，期望東石的孩子能透過「做中學」的方式，學習到簡單的科學觀念，甚至因此對科學產生興趣。另外，在愛鄰協會的安排下，建中的同學們也將於1月21日進行摸蛤仔、撈海菜、灑網捕魚等生態活動，親身體驗漁村生活。

本次科學營，從發想、籌備、執行、事後成果展現，皆由同學們一手包辦。

本次科學營，從發想、籌備、執行、事後成果展現，皆由同學們一手包辦。活動發起人朱立恆表示，雖然籌備過程中，歷經許多挫折與爭執，但盼望「透過這次服務學習的活動，不只讓建中104班的同學學會如何付出，並且在給予中能有所收穫，更能走出學校圍牆，看見他人的需要。並為孕育大家的這片土地盡一份小小的心力。」愛鄰協會的林素梅師母也表示:「期盼透過此次合作，建中的同學們對於台灣鄉村的景況、養殖業的發展等等，能有更進一步的認識，讓這群長期在台北生活的建中生能夠能對自己生存的土地有更多了解。」

在愛鄰協會的安排下，建中的同學們也親身體驗漁村生活。

這群建中學生是把學校規定的服務學習課程，自費安排到嘉義東石進行校外學習，這項構想立即獲得老師與家長的支持，希望這群高中生能透過這項自主學習活動，理解台灣城鄉的差距，並為東石這群所謂「海的孩子」帶來一個不一樣的寒假。

(中時電子報)