湖南19天傳13例H7N9病例 5死
中國大陸湖南省疾病預防控制中心今天表示，湖南省19日新確診2例人感染H7N9流感病例。截至19日深夜12時，湖南省2017年共報告人感染H7N9流感病例13例，死亡5例。
中新社報導，這次確診的婁底市新化縣鄒姓患者，今年57歲，有禽類接觸史，病情危重，醫療機構正緊急搶救中；另一名確診郴州市北湖區的75歲熊姓患者，已於18日搶救無效死亡。目前，兩例病例的所有密切接觸者均未出現發熱、咳嗽等流感樣症狀。
報導指出，人感染H7N9疫情主要發生在冬春寒冷季節，病毒在低溫天氣反而更活躍，特別是春節前後禽類消費量大的時候高發。
大陸疾控專家預測，活禽市場暴露仍是湖南省人禽流感主要的感染來源和危險因素，隨著春節臨近，活禽交易頻繁，應注意防範。1060120
(中央社)
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