澳汽車衝撞行人釀4死逾20傷 無關恐攻
澳洲第2大城墨爾本市中心今天發生男子開車蓄意衝撞行人事件，造成4人喪生，逾20人受傷，但警方表示，這起事件與恐怖活動無關。
路透社與法新社報導，警方開槍射中這名26歲男子手臂，將他逮捕。警方表示，這名嫌犯有家暴史、心理及藥物問題，最近還因持刀傷人事件遭到通緝。
維多利亞省（Victoria）警方表示，遭警車追捕的男子開車闖進步行街前，駕駛狀態就已不太穩定。1間商店監視影像顯示，這輛車衝進人行道時，好幾人躲進便利商店。
目擊者描述當時狀況，稱「有些人被撞飛」，根據目擊者提供的影像，1輛紅褐色汽車在市中心商業區的福林德斯街（Flinders）火車站外十字路口兜圈，駕駛將手伸出車窗，還對行人大吼大叫。
之後有2人靠近這輛車，貌似嘗試讓它停下，以免肇事者在警方趕到前開車逃逸。
目擊者吉特雅潘農（Maria Kitjapanon）告訴墨爾本世紀報（Age），警方最後衝撞這輛車，她說：「大約有10名警察包圍這傢伙的車，並掏出槍，他們向車內開火，然後把某個人從車內拖出來，所有警察隨後一擁而上。」
維多利亞省警長艾希頓（Graham Ashton）今天告訴記者：「我們認為這起事件與恐怖活動無關。」
在波克街（Bourke Street）不同地點被撞死的4名受害者中，包括1名兒童。
艾希頓也說，傷者中有5人情況危急，包括1名嬰兒。
墨爾本皇家兒童醫院（Royal Children's Hospital）發言人表示，連同這名3個月大的嬰兒，有4名兒童被送至該院。（譯者：中央社廖禹揚）1060120
(中央社)
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