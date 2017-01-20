反川普民眾和支持者爆發衝突 警方驅離

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美國華府19日有數百名反川普的抗議民眾與正要離開新總統就職慶祝活動的賓客爆發衝突，迫使警方對群眾動用化學噴霧劑驅離。

法新社報導，抗議民眾刁難離開「可悲舞會」（Deploraball）的賓客，對他們爆粗口，同時焚燒抗議牌，使得舞會舉行地點全國新聞大樓（National PressBuilding）前煙霧瀰漫。

現場部署數十名警力，其中許多穿戴鎮暴裝具。某些警察試圖協助身穿燕尾服和晚禮服的賓客離開現場，以擺脫示威民眾沿街糾纏。

隨著夜幕低垂，原本尚稱平和的抗議活動越演越烈。

這個在川普就職前夕舉行的晚會，據報由所謂另類右派（alt-right）運動的幾名主要成員舉辦或參加。

晚會名稱源自民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在選戰期間批評，川普支持者有一半是一群可悲的人。

從西維吉尼亞州來華府的抗議民眾克里斯多福（Alex Christopher）告訴法新社：「他們不在乎多元，他們不在乎不同的人，他們不在乎同性戀，他們不在乎婦女，身為女性，這點對我來說最重要。」1060120

(中央社)