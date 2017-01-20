川普驚異奇航駛向全球 黑天鵝起飛

我要評比

經過18個月的初選、大選與執政準備，美國史上首位「黑天鵝」總統川普即將宣誓就職。川普上台面臨分裂的美國以及中國邁向區域強權的重大挑戰。

地產大亨、實境節目主持人川普（Donald Trump），即將在美國國會山莊前廣場宣誓就職，擔任美國第45位總統。川普創下多項紀錄，他是美國首位沒有公職經驗的素人統帥，娶過3個老婆，言行舉止看來最不像世界領袖的美國總統。

川普乘著反全球化民粹風潮，橫掃飽受失業與生活水準低落的民主黨票倉，在多個關鍵州獲勝，改寫美國半世紀來的政治版圖。川普至今仍不忘2016年11月8日驚異的選舉之夜，選前種種跡象顯示，他的當選機率極低。

另一方面，川普的總票數落敗於民主黨競爭者希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）近300萬票，民主黨支持者至今仍難接受選舉結果。美國社會因經濟轉型造成的城鄉與教育差異和移民議題也因此激化，形同水火不容的兩個世界。

川普就職典禮前夕，大批來自各州的白人支持者齊聚華盛頓，帶著「讓美國再度偉大」的紅帽子，長期怨氣因川普上台獲得舒緩，他們的處境被美國東岸大城的主流媒體長期忽視。

川普誓言為他們找工作，強迫企業留在美國，以高稅率懲罰遷廠墨西哥與設廠中國大陸的業者。

「登基」前夕，反對川普移民政策與爭取女權與醫療權的大批民眾，同樣齊聚華盛頓。將在川普就職的週末，發起大型遊行、靜坐等示威抗議。

川普當選再度印證，21世紀局勢不再按常規發展的「黑天鵝現象」，重大事件讓看似穩定的局勢一夕翻盤，不確定才是真正的確定。

國際上，川普向各區域拋出連串問號。美國在西歐的傳統盟邦憂慮川普掛勾俄羅斯，棄歐轉亞。中國顯然是川普的頭號敵對，亞洲各國改變布局，因應美國政策改變的衝擊。

經貿上，川普無意在國際經貿組織架構中，繼續扮演好人。他強硬介入美國企業營運，以匯率暨貨幣政策，改變以美元為主的國際貿易場域，美中經貿衝突危機提高，結果難料。

川普誓言上任首日將撤銷多項歐巴馬政府的行政命令，非法移民將遣返，歐記健保將撤銷，各項經貿協定將重新諮商或撤出。

全球最大的黑天鵝就要在2017年1月20日起飛。1060120

(中央社)