三立歷經裁員風波 尾牙公布年終獎金有...
三立電視去年受大環境重擊，不但在黃金時段重播戲劇、綜藝節目，並裁員。三立20日晚舉辦尾牙，總經理張榮華在台上很感慨，但也不忘激勵員工：「去年的景氣對我們是很大的挑戰，我相信，明年我們仍然看到又濕又冷的2017，希望三立人繼續堅持下去」。據知年終獎金並未縮水，比照去年發放1個月到2.5個月。
張榮華說：「去年台灣的影視產業就像今天的天氣一樣，真的非常寒冷，但三立不畏任何困難，持續在崗位上堅持創作，尤其戲劇創作中心面對人才的大量流失，但是台灣如果沒有三立堅持做戲，台灣的影視產業會愈來愈寒冷；華劇大賞給我的感觸是愈來愈艱難，很多人不在台灣，也有人很久沒拍三立的戲，但他們還是願意趕回來，要放棄很簡單，講一句現實的話，不做戲還賺比較多，我希望我們一起為台灣的影視產業拚到最後一刻。」
20日晚席開152桌，員工、貴賓及明星超過1800位，由澎恰恰、苗可麗、許效舜、KID、曾國城等人輪番主持炒熱現場氣氛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。