三立歷經裁員風波 尾牙公布年終獎金有...

邵翔（左起）、劉奕兒、張立昂、三立總經理張榮華及謝佳見、黃薇渟、孫沁岳在尾牙上同樂。(三立提供)

許效舜（左起）、澎恰恰、苗可麗主持尾牙。(三立提供)

三立總經理張榮華。(三立提供)

三立電視去年受大環境重擊，不但在黃金時段重播戲劇、綜藝節目，並裁員。三立20日晚舉辦尾牙，總經理張榮華在台上很感慨，但也不忘激勵員工：「去年的景氣對我們是很大的挑戰，我相信，明年我們仍然看到又濕又冷的2017，希望三立人繼續堅持下去」。據知年終獎金並未縮水，比照去年發放1個月到2.5個月。

張榮華說：「去年台灣的影視產業就像今天的天氣一樣，真的非常寒冷，但三立不畏任何困難，持續在崗位上堅持創作，尤其戲劇創作中心面對人才的大量流失，但是台灣如果沒有三立堅持做戲，台灣的影視產業會愈來愈寒冷；華劇大賞給我的感觸是愈來愈艱難，很多人不在台灣，也有人很久沒拍三立的戲，但他們還是願意趕回來，要放棄很簡單，講一句現實的話，不做戲還賺比較多，我希望我們一起為台灣的影視產業拚到最後一刻。」

20日晚席開152桌，員工、貴賓及明星超過1800位，由澎恰恰、苗可麗、許效舜、KID、曾國城等人輪番主持炒熱現場氣氛。

(中時)