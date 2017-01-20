證監會今年持續現場檢查IPO企業

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路透報導，中國證監會發言人張曉軍今日表示，IPO企業現場檢查之工作今年將持續實施，督促發行人提高披露資訊的品質，嚴守資本市場入口，防止帶病申報。

張曉軍指出，去年第4季展開首次IPO企業現場檢查工作中，發現部分企業存在披露情況與實際有差異之情形，已移送證監會相關部門處理。

據了解，4大會計事務所的PwC此前報告預估，今年A股IPO將持續著去年下半年的快速節奏，數量將達320-330宗，融資規模將達2,200-2,500億元人民幣。

(工商)