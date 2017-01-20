總統上火線溝通 工商團體支持年金改革

總統蔡英文、副總統陳建仁今天分別與全國性總工會團體、工商團體代表會面，包括全國產業總工會理事長莊爵安、全國工業總會理事長許勝雄等出席。總統府說，團體支持年金改革。

年金改革國是會議22日將於總統府登場。蔡總統與陳副總統晚間分別與全國性總工會團體、工商團體代表會見，就即將進行的年金改革國是會議廣泛交換意見，並聽取團體相關建言。

總統府會後指出，今天下午4時30分到晚間6時，蔡總統與陳副總統會見全國性總工會團體，出席團體代表包括全國產業總工會理事長莊爵安、全國工人總工會理事長張家銘、中華民國全國總工會理事長鄭光明、中華民國全國職業總工會理事長邱寶安、中華民國全國職業工會全國聯合總會理事長劉進發、中華民國全國聯合總工會理事長陳金源、中華民國全國勞工聯盟總會副理事長曾榮祥、台灣總工會理事長蔡明鎮、全國勞工聯合總工會理事長林錫雄、全國產職業總工會理事長鄭火賜。

總統府轉述4結論指出，團體支持年金改革；政府所提出的年金改革方案，可以作為繼續討論基礎；有關勞保費率調升和薪資採計期間拉長，都是採循序漸進，逐步調整，並非一次到位。勞保費率部分，會在5年（112年）進行檢討；各相關方案會在國是會議當中討論。有鑒於近日媒體對於勞保費率與薪資採計等內容報導資訊混淆，團體將協助向工會成員說明。

總統府指出，蔡總統與陳副總統緊接著在晚間6時10分到7時30分，與工商團體會面。

出席人員包括全國工業總會理事長許勝雄、工業區廠商聯合總會秦嘉鴻、全國工業總會常務理事何語、全國工業總會秘書長蔡練生、工商協進會秘書長范良棟、中小企業總會理事長林慧瑛、中小企業總會副秘書長戴麗芬。

總統府轉述，會中3結論是，支持年金改革，並希望這一次能夠改革成功；政府提出年金改革方案，可作為後續討論的基礎；企業界對於包括勞保費率等意見，將會在改革方案基礎上於國是會議當中表達。1060120

(中央社)