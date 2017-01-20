黨產會辦聽證 釐清3基金會人事異動原因

不當黨產處理委員會今天舉行聽證會，主委顧立雄質疑，民族、民權等基金會的董事長和董事皆為國民黨人員，人事異動與黨主席更換有關。

黨產會提出諸多爭點，包括以捐助金錢方式設立的財團法人得否認定為政黨的附隨組織？是否會因其受捐助的財產為條例所稱不當取得財產而有不同結論？民族、民權、國家發展等3基金會歷來董事長（或董事）是否為中國國民黨黨主席或經黨內程序指派？欣裕台公司於民國104年間捐助各3000萬元分別成立民族、民權及國家發展基金會，是否受該公司唯一股東即中國國民黨指示而為？

顧立雄指出，這3個基金會的董事長和董事任期沒有到，就直接辭任，辭任之後再接任，辭任當下都提到人事異動，就基金會獨立性來看，當時董事沒有異動問題，所謂的人事異動，是否指國民黨主席改選後內部的人事異動。

國民黨行管會主委邱大展被問到何時擔任行管會主委，人事案如何決定時表示，他是去年5月20日接任，人令是黨主席洪秀柱發布，至於是如何決定，邱大展回應「黨內事務不方便跟你講」。

邱大展說，他接任民族、民權基金會董事長，是前任行管會主委林祐賢推薦的，一開始他也拒絕，希望林祐賢繼續擔任，但林祐賢要回任新北市，無法兼任；至於其他董事，他不了解情況。

國民黨委任律師張少騰說，3個基金會董事長的離職可能各有原因，無法推定就是因為國民黨主席改選而直接導致董事長離任。

民族基金會的律師代表指出，基金會的董事都是獨立依章程、法規選任，與中國國民黨無關，黨產會的調查方向令人匪解與不安，任職基金會與黨職無必要關係。

民權基金會說，基金會是靠捐助成立，基金會成立的目的不是去調查捐助者的金錢來源，那是欣裕台的事情，「跟我有甚麼關係」，如果黨產會認定捐助資金是不當黨產，那要去跟欣裕台要，而不是找基金會，基金會沒有義務，也沒有能力調查它的來源。

欣裕台公司律師代表也指出，公司有能力捐助成立基金會、做公益是好事，也沒有違背公司治理或民主法治。1060120

(中央社)