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2017台北國際電玩展20日為玩家日開放首日，湧進大量玩家，把展場擠得水泄不通。今年展覽主題為「穿越遊戲時空 In the Game，To the World」。由於電玩展正值寒假期間，開展第一天就吸引許多民眾前來參觀，其中有遊戲廠商更祭出千萬元獎金規劃舉辦春季聯賽，讓許多玩家躍躍欲試。（鄧博仁攝）

2017台北國際電玩展20日為玩家日開放首日，湧進大量玩家，奧爾資訊請深度玩家扮演遊戲角色，吸引現場眾多參觀者目光。（鄧博仁攝）

2017台北國際電玩展20日為玩家日開放首日，伴隨虛擬實境(VR)成為產業大勢，也順勢成為今年台北國際電玩展一大亮點，讓許多玩家搶著體驗。（鄧博仁攝）

2017台北國際電玩展20日為玩家日開放首日，湧進大量玩家，把展場擠得水泄不通。今年展覽主題為「穿越遊戲時空 In the Game，To the World」。由於電玩展正值寒假期間，開展第一天就吸引許多民眾前來參觀，其中有遊戲廠商更祭出千萬元獎金規劃舉辦春季聯賽，讓許多玩家躍躍欲試。伴隨虛擬實境(VR)成為產業大勢，也順勢成為今年台北國際電玩展一大亮點，讓許多玩家搶著體驗。

(中時)