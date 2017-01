2017台北國際電玩展20日為玩家日開放首日,湧進大量玩家,把展場擠得水泄不通。今年展覽主題為「穿越遊戲時空 In the Game,To the World」。由於電玩展正值寒假期間,開展第一天就吸引許多民眾前來參觀,其中有遊戲廠商更祭出千萬元獎金規劃舉辦春季聯賽,讓許多玩家躍躍欲試。(鄧博仁攝)

2017台北國際電玩展20日為玩家日開放首日,湧進大量玩家,奧爾資訊請深度玩家扮演遊戲角色,吸引現場眾多參觀者目光。(鄧博仁攝)

2017台北國際電玩展20日為玩家日開放首日,伴隨虛擬實境(VR)成為產業大勢,也順勢成為今年台北國際電玩展一大亮點,讓許多玩家搶著體驗。(鄧博仁攝)

