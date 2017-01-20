韓國瑜預告 明上午與學者對談台美關係

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請辭北農總經理、宣布參選國民黨主席的韓國瑜，21日上午10點半，將與學者討論川普就職美國總統後的台美關係走向，地點在台北農產公司第一會議室。

據了解，與談學者為文大政治系講座教授陳一新，以及淡江陸研所教授張五岳。兩位學者先發表看法與建言後，韓國瑜再以黨主席候選人的身分，對執政當局提出呼籲。

韓國瑜在宣布參選後，接連接受多家媒體專訪，19日晚間接受網路媒體專訪時表示，若選上黨主席，除了支付退休黨工和現職黨工薪水，一定會讓黨產全部歸零，未來黨工名額暫定100名，其它開支全部採取募款，「每一天都要公布」。

(旺報)