聯華旅行社欠債 觀光局勒令停業
近期以接待越南團及大陸參訪（非觀光）團的聯華旅行社因財務周轉困難，恐有損旅客權益，交通部觀光局已於20日勒令其停業。
觀光局表示，聯華旅行社截至目前跳票金額總計為新台幣94萬5千元，積欠遊覽車、餐廳、購物店等債務，目前已無接待任何國外來台旅客之團體，亦無辦理國人出國或國內旅遊業務，尚未影響旅客權益。
觀光局20日接獲中華民國旅行業品質保障協會通知，其會員聯華旅行社因經營不善無法繼續營業，立即派員會同品保協會前往調查，查得該旅行社主要係辦理接待越南團及大陸商務團等來台旅遊業務，目前負責人仍在國外，已告知所屬員工，公司無法繼續經營。
為了避免該公司繼續承攬接待旅遊業務，而有損旅客權益，觀光局依消費者保護法第36條及第38條規定，勒令該公司自即日起停止經營旅行業務。
另外，為了預防及協助處理春節期間之旅遊糾紛，觀光局及品保協會過年期間均將派員留守，請旅客安心出國旅遊，如有洽詢事項，可與該局及品保協會電話聯繫（交通部觀光局：0800211334，品保協會：25068185）。
觀光局同時亦與品保協會及旅行公會於春節期間成立旅遊消費突發重大事件聯繫處理機制，旅客在出國期間如有旅遊糾紛，可就近洽請這兩個單位協助處理。
此外，為了確保團體機位是否正常，觀光局也請旅客於出發前，依旅行社所發的行程表，以英文姓名先向航空公司確認機位是否訂妥，才能確保如期出國、返國。
(中時)
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