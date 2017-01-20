李克強：中國將積極吸引外資進入

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據中國國務院發布消息，國務院總理李克強今日表示，中國將積極吸引外資，打造為外商投資的熱土。李克強延續中國國家主席習近平近日在達沃斯論壇演講之立場，指出，中國會堅定支持貿易和投資的自由化、便利化，持續擴大市場準入，繼續開放發展。

(工商)