UBA》膝半月軟骨破裂 陳昱翰想拚完
去年10月底姥姥盃打完左膝異常疼痛，義守大學主控陳昱翰赴醫院檢查發現，竟是左膝半月軟骨破裂，且估計還是長達7、8年的舊傷，在膝傷與睽違2年重返公開一級賽場抉擇，陳昱翰決定先撐完今年UBA再動刀。
義守20日73比66擊敗地主台科大，預賽6勝在手。8分、4籃板，助攻、抄截各1的陳昱翰，談及自己傷勢輕描淡寫，「沒什麼啦，其實還是可以打。」原本以為只是一般痠痛沒在意，但姥姥盃結束後異常疼痛，「一檢查發現是半月軟骨破裂，自己也蠻意外。當然有些動作現在做不太出來，但比賽沒有太大影響，還是希望把今年UBA先打完再動刀。」
今年UBA賽程分為5階段，原先讓教練苦惱的球員調整問題，意外讓有傷在身的陳昱翰在3天連戰後，有更多時間休息、調整，「對我來說反而是好事，因為連打本來就負擔比較大，這樣剛好。」
謝玉娟當時聽聞陳昱翰膝傷也錯愕，「他還跟我說『我還能灌籃耶』。現在主要就是讓他減少控球時間，當然也希望在保護球員和給他應得的舞台之間做衡量。」謝玉娟表示，目前計畫讓陳昱翰打完今年UBA，8月底再動刀，不讓傷勢成為他拚世大運或挑戰CBA的阻礙。
不僅陳昱翰，義守大學包括中鋒溫立煌也有腰傷，謝玉娟抓緊機會調度，「讓大的少打一點，給年輕球員機會，但潘祥緯，扛起主力控球的吳彥儒表現都很襯職。」
(中時電子報)
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