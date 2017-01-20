中國信託盧曉晴慈善賽 募善款1681.9萬助反毒教育

2017中信盧曉晴愛心慈善賽，中國信託贊助的高球女將郭艾榛（左起）、盧曉晴、程思嘉、林子麒現身力挺，捐出奪冠的球桿與果嶺旗義賣，義賣所得都捐給中信反毒教育基金會，投入反毒教育推廣。（圖／中國信託提供）

中國信託商業銀行與贊助的旅日高球名將盧曉晴舉辦「2017中信盧曉晴愛心慈善賽」，今天於台灣高球場舉行，主題是「揮桿相挺、拒絕毒品」。中國信託銀行贊助的林子麒、程思嘉、郭艾榛、謝瑀玲也現身力挺，捐出奪冠球桿與果嶺旗義賣，共募得1681.9萬元善款，捐給中國信託反毒教育基金會，投入反毒教育推廣，打造無毒家園。

中信盧曉晴愛心慈善賽是第2年舉辦，選在出道的球場，象徵不忘回饋社會的初心。幕後推手是中信反毒教育基金會董事長辜仲諒，他長期投入慈善公益感動盧曉晴，在日巡賽空檔回台支持反毒。

「受到很多人幫助才能有今天的成績，走下球場我們也可做更多事回饋家園。」盧曉晴了解國內毒品氾濫，為呼應辜仲諒「善與愛的循環」理念，特別提供奪冠物品義賣，包括里約奧運球桿、球袋、果嶺旗。其中以日巡大王製紙女子公開賽冠軍果嶺旗最具意義，當時她以-24桿封后，是JLPGA史上72洞紀錄，並以60萬售出。

另一中信女將馮珊珊捐出的里約奧運球衣，曾陪伴她奪得銅牌，以80萬標出。而盧曉晴的里約奧運球袋則以140萬售出，是金額最高的單品。活動因各界共襄盛舉，共募得1681.9萬，都捐給中信反毒教育基金會。

去年愛心慈善賽為弱勢兒童揮桿，今年則響應拒絕毒品，支持教育知毒、攜手反毒的理念。辜仲諒亦分享反毒動機，他在美國求學並擔任志工時，曾目睹3歲孩童因誤食母親的毒品身亡。返台後又看到許多偏鄉孩子因父母染毒身心受創，所以大力推動反毒教育。

中信反毒教育基金會副董事長王卓鈞說，去年基金會舉辦10場全國性反毒教育巡迴特展，吸引4萬人次，並前進46所學校，接觸近2萬名學生。今年將完成22縣市巡迴特展與上百場校園宣導，推動教育知毒、攜手反毒，還給孩子無毒家園。

(中時電子報)