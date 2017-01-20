妻小已避走他國 甘比亞賈梅可能流亡

我要評比

西非國家甘比亞總統賈梅應於昨日將權力交付民選總統巴羅，但他堅持不下台。西非數國大軍壓境逼退，他先送妻小避走他國，獨自面對漫漫長夜，考慮武力硬拚或流亡他國。

甘比亞（Gambia）於去年12月1日舉行全國大選，51歲的賈梅（Yahya Jammeh）輸給同為51歲的對手巴羅（Adama Barrow）。他雖於第一時間認輸卻於數日後反悔，拒絕下台，且不排除以武力保護已長達22年的權力，引發民眾恐慌，紛紛避走他國。

昨天，巴羅不得不在鄰國塞內加爾（Senegal）的甘比亞大使館宣誓就職。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天報導指出，西非經濟共同體（ECOWAS）數國部隊已於昨日深夜進入甘比亞境內，駐紮邊境，必要時將以武力強迫賈梅交出政權。

巴羅就職後不久，聯合國安理會一致通過決議案，支持ECOWAS強制賈梅交出權力，但並未正式授權採取軍事行動。

報導指出，賈梅的妻小已經連夜避走他國，副總統也辭職。種種情況顯示，甘比亞安全部隊不可能是ECOWAS聯合部隊的對手。

與此同時，茅利塔尼亞（Mauritania）總統阿濟茲（Mohamed Ould Abdel Aziz）擔負起斡旋重任，建議賈梅在沒有決定流亡那個國家之前，可以暫居幾內亞共和國（Guinea）。

事實上，賈梅在與阿濟茲談判時曾提出幾點要求，包括允許他卸任後可以回到家鄉頤養天年、大赦牽連的家人與工作人員，且保留他所有資產。

留在家鄉的要求雖立刻遭到拒絕，不過北非摩洛哥（Morocco）政府已經表示歡迎賈梅定居該國。

賈梅雖獲得一些支持，但面對漫漫長夜，他深刻瞭解這些支持是無法抵禦強大的民意。

加滿油料的私人飛機已經待命，賈梅可以隨時飛往他國，只等著他最後決定。1060120

(中央社)