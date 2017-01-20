川普就職第45位美總統 全球直播看這裡

美國總統當選人川普今天將正式入主白宮，宣誓就任第45位美國總統，成為美國130多萬陸海空精銳部隊的最高統帥，展開承諾重塑華府與全世界的4年任期。

川普將在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持下，於上午11時47分在國會山莊（Capitol）階梯上宣誓就職，儀式將對全球實況轉播。

川普發言人史派瑟（Sean Spicer）在就職大典前夕透露，川普的就職演說長度約20分鐘，將非常有個人特色而且展現真心誠意，闡述他對國家的願景。

史派瑟說，川普的演說內容將較少談及施政主張，比較像是一份哲學性質的文件，談到他對國家、政府適當角色和公民角色的看法。

川普去年12月曾透露，他會由前輩甘迺迪和雷根兩位總統的演說找靈感，但史派瑟說，川普將以自己的用語表達。

以70歲高齡入主白宮，川普是美國史上最年長的新任總統。此外，曾是實境秀明星、地產大亨的川普也是政治素人，成為第一位從未擔任公職、服務政府或軍隊的美國總統。1060120

(中央社)