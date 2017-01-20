川普就職第45位美總統 全球直播看這裡
美國總統當選人川普今天將正式入主白宮，宣誓就任第45位美國總統，成為美國130多萬陸海空精銳部隊的最高統帥，展開承諾重塑華府與全世界的4年任期。
川普將在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持下，於上午11時47分在國會山莊（Capitol）階梯上宣誓就職，儀式將對全球實況轉播。
川普發言人史派瑟（Sean Spicer）在就職大典前夕透露，川普的就職演說長度約20分鐘，將非常有個人特色而且展現真心誠意，闡述他對國家的願景。
史派瑟說，川普的演說內容將較少談及施政主張，比較像是一份哲學性質的文件，談到他對國家、政府適當角色和公民角色的看法。
川普去年12月曾透露，他會由前輩甘迺迪和雷根兩位總統的演說找靈感，但史派瑟說，川普將以自己的用語表達。
以70歲高齡入主白宮，川普是美國史上最年長的新任總統。此外，曾是實境秀明星、地產大亨的川普也是政治素人，成為第一位從未擔任公職、服務政府或軍隊的美國總統。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。