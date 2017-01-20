巴黎鐵路系統持刀隨機攻擊 凶嫌逃逸

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警方表示，1名男子在巴黎鐵路系統持刀攻擊乘客，似乎是隨機胡亂攻擊，凶嫌其後於深夜逃逸。

美聯社報導，歷時4小時的攻擊事件於今天凌晨結束，分別發生在兩條地鐵線和一個列車車站。

1名攻擊者於19日晚間約9時15分，在一個地鐵車廂內持刀戳刺1名男子3次，在附近另兩個車站內也發生相貌相似攻擊者戳刺未遂事件。

警方表示，約今天凌晨0時50分發生最一起攻擊後，攻擊者逃逸。1060120

(中央社)