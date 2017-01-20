新北市八煙聚落 宜人景緻重現

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金山八煙聚落「水中央」一度池水放乾，村民也封路。地主蔡文照近期重新放水，今天山區飄雨又重現煙雨濛濛的空靈景緻。另外，新北市政府已確認聚落道路是既成道路，依法不得任意封路。

對於村民「封路」做法，新北市政府工務局養護工程處指出，經發文給區公所提供道路使用年限資料，依資料看，道路超過20年，屬既成道路。會盡快發文給當地警方，由警方排除路障，否則可依違反道路交通管理處罰條例開罰。

金山區八煙聚落山水一色的水田、地熱白煙裊裊，但遊客帶來垃圾，加上任意踐踏農田，蔡文照在「水中央」收費做法又引來爭議。其他村民去年11月拉封鎖線、立告示牌封村，禁止遊客進入，蔡文照也放乾水中央的池水，使得「水中央」美景一度成追憶。

蔡文照近期重新放水，池水逐漸填滿，今天金山當地下起細雨，山區雲霧繚繞，仙境景色再度重現。蔡文照接受媒體訪問說，「捨不得照顧這麼久的土地」，且一直不放水，會有雜草長出來，難以維護，才會選擇重新放田水。

蔡文照向金山區公所申請認定道路使用年限，發現封閉道路使用超過20年，依法屬於既成道路，不得封路。他釋出善意，願意和其他村民溝通取得共識，一起為家鄉努力，他說「也是為整個村莊好，願和大家一同維護，重新開放八煙」。1060120

(中央社)