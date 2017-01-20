怕議員偷溜去喝酒 比利時國會供免費酒

我要評比

為了促進議會辯論品質，加上部分議員喝了酒之後出現讓人不舒服的言行，比利時國會倫理委員會提案取消提供免費啤酒與葡萄酒的優惠，但遭到議長否決。

對許多選民來說，這項福利可能有些奇怪。不過從1990年代開始，比利時國會為了避免全會辯論期間，議員跑出去喝兩杯，影響議案討論品質，比利時國會同意茶水間裡除了必要的咖啡、茶包外，也提供免費的啤酒與葡萄酒。

不過，這樣的福利似乎有些過時，也影響議案辯論品質，比利時國會倫理委員會主席皮特茲（Danny Pieters）就認為應當對飲酒做出更嚴格規範，取消免費酒水。

皮特茲指出，部分議員飲酒之後讓人不舒服，況且在許多工作場合，提供酒水也是不適當的，希望議會能取消這項規範。

但這項請求遭到眾議院議長布瑞克（Siegfried Bracke）否決，認為皮特茲提出的情況「過去並不存在」，不需要改變。

當初引進這項福利的國會議員迪克魯（Herman De Croo）向比利時「新聞報」（Het Nieuwsblad）表示，當時許多議員都會趁著辯論期間，溜到外頭的酒館喝兩杯，有幾家靠近議會的酒館甚至裝設了鈴聲，提醒議員表決即將開始。

為了將議員留在議場裡，他才會提案在茶水間提供酒水，有效讓議員留在議會裡，也因為身處議場，議員會不由自主地受到影響，飲酒量會少些。1060120飲酒過量，有礙健康

(中央社)