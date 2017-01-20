怕議員偷溜去喝酒 比利時國會供免費酒
為了促進議會辯論品質，加上部分議員喝了酒之後出現讓人不舒服的言行，比利時國會倫理委員會提案取消提供免費啤酒與葡萄酒的優惠，但遭到議長否決。
對許多選民來說，這項福利可能有些奇怪。不過從1990年代開始，比利時國會為了避免全會辯論期間，議員跑出去喝兩杯，影響議案討論品質，比利時國會同意茶水間裡除了必要的咖啡、茶包外，也提供免費的啤酒與葡萄酒。
不過，這樣的福利似乎有些過時，也影響議案辯論品質，比利時國會倫理委員會主席皮特茲（Danny Pieters）就認為應當對飲酒做出更嚴格規範，取消免費酒水。
皮特茲指出，部分議員飲酒之後讓人不舒服，況且在許多工作場合，提供酒水也是不適當的，希望議會能取消這項規範。
但這項請求遭到眾議院議長布瑞克（Siegfried Bracke）否決，認為皮特茲提出的情況「過去並不存在」，不需要改變。
當初引進這項福利的國會議員迪克魯（Herman De Croo）向比利時「新聞報」（Het Nieuwsblad）表示，當時許多議員都會趁著辯論期間，溜到外頭的酒館喝兩杯，有幾家靠近議會的酒館甚至裝設了鈴聲，提醒議員表決即將開始。
為了將議員留在議場裡，他才會提案在茶水間提供酒水，有效讓議員留在議會裡，也因為身處議場，議員會不由自主地受到影響，飲酒量會少些。1060120飲酒過量，有礙健康
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。