年節將屆 桃警、消宣導要民眾安心過好年

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大溪區長黃睿松19日扮演財神爺，在大溪市場向民眾發放宣導紅包及糖果。(桃園市消防局提供)

大園警分局長劉印宮（中），帶著兩女警到傳統市場進行宣導。（大園警分局提供）

農曆春節將屆，桃園市警、消忙著舉辦宣導預防工作，要讓民眾過好年！桃園市政府消防局、大溪警分局19日在大溪市場舉辦「財神迎新送紅包，新年好運馬上來」活動，向民眾宣導用火用電安全、防範一氧化碳中毒等。區長黃睿松也以財神爺造型，發放宣導紅包袋及糖果，讓民眾提前感受過節氣氛。

楊梅消防分隊20日則在楊梅傳統市場，找到幼兒園小朋友擔任小小消防員助陣宣導，可愛萌樣，融化不少婆婆媽媽的心。消防局第二大隊則選在中壢大潤發，舉行賣場火警疏散演練，強化救災救護能量。

大園警分局20日則前往大園傳統市場掃街拜年，請到任不久的女警徐潔如擔任一日犯罪預防宣導大使，清新形象令不少婆婆媽媽印象深刻。

(中時)