200年歷史的良心水煎包 1個1元台幣24年未漲價

200年歷史的良心水煎包 一顆只要台幣不到1塊錢。（圖片來源 新浪網）

山東省棗莊市山亭區，當地有個徐莊大集，距今已有300多年的歷史，一早就人頭攢動，從四面八方趕來辦年貨的村民，都不會忘了到大集的陳家水煎包攤位買上幾顆，這家已傳4代的老攤子，品嚐相傳200多年的傳統麵食手藝。說到陳姓水煎包的價格，真的低到不可思議，一顆只要2毛錢人民幣，（折合台幣不到1元）以現今物價看，這商家未免太有良心。

據陳家兄弟陳慶坤表示，水煎包賣了有200多年的歷史，手藝傳了四輩人，他從小就跟著爺爺、父親在集市上賣水煎包。現在全家老少14口人都在攤上忙碌，一天賣出的水煎包，最忙時至少要準備30到35公斤的包子餡。

陳慶坤的媽媽已經83歲，從16歲嫁到陳家就幫做水煎包。她說，陳家水煎包價格也不是沒漲過。從最開始2分錢人民幣一個，到5分，再到7分，直到1993年漲到2毛1個，就沒再調整過。

(旺報)