UBA》一哥邱柏璋摔車掛傷號 台藝不敵首府
台藝大「一哥」邱柏璋與翁藝、張家禾，一周前練完球返校，在板樹大橋遇機車連環撞，邱柏璋重摔遭自車壓傷，X光後骨頭沒事，但確定本階段3戰缺席，20日68：79不敵首府大學，吞下預賽第3敗，搶晉八強小亮紅燈。
邱柏璋表示是由於前端騎士無端煞車，雖然後方的翁藝及時煞住，在翁藝後面的他雖也緊急踩住，但後方的張家禾撞上他，他人車雙倒，右腳背重創，慘案就這樣發生，預計農曆年後的第四階段才能重返球場。讓教練李伯倫直嘆，台藝大所受的「機車劫」已夠多，「每次練完球，他都是三令五申，騎車安全第一，但不幸還是發生了。是否該拜拜！？」
首府研二「大哥大」李盈鋒，此役則飆進個人雙新高的35分、25籃板，生涯及本季大會首度「三十、二十」、第3度「雙20」，也是開季連7場「雙十」，迄今場均21.7分、17.5籃板，李盈峰出身HBL名校台南新榮，幫文化大學打滿4年UBA，畢業後回台南讀首府研究所。
李盈鋒除了希望帶領首府搶勝、保級，也期盼能有機會選上世大運國手，最後在拿到碩士學位畢業，如無意外，應會投入SBL選秀。
歷經車劫，不過張家禾此役手感最好，兩分球17投中12得25分、7籃板、3助攻、2抄截，翁藝則10分、4籃板，葛彥辰14分、6籃板。
(中時電子報)
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