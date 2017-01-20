梁國新拜會APEC秘書處執行長波拉德
駐新加坡台北代表處代表梁國新今天拜會亞太經濟合作會議（APEC）秘書處執行長波拉德（Alan Bollard），雙方就APEC相關經貿議題廣泛交換意見。
梁國新在今天拜會過程中，向波拉德說明台灣經貿發展現況，以及台灣與APEC會員未來深化合作的可行方向。
梁國新表示，台灣在微中小型企業、電子商務、數位經濟發展的傑出表現與成功經驗，將會積極持續透過相關能力建構計畫與APEC會員分享。
根據駐新加坡台北代表處新聞稿，波拉德對台灣長期支持APEC表示感謝，同時肯定台灣在資通訊科技的成就，特別是台灣倡議並執行有成的亞太數位機會中心計畫（APEC Digital Opportunity Center），迄今仍廣為APEC會員稱道。
梁國新過去擔任經濟部國際貿易局副局長及經濟部次長任內均曾參與APEC高階會議，因此，雙方今天的討論也觸及APEC組織改革等重要議題。
APEC秘書處於1993年在新加坡設立，為支援APEC運作的行政機制，主要工作是辦理APEC年度會議、提供APEC會員諮詢、審核及撥款執行APEC計畫。波拉德從2013年出任現職迄今，過去曾擔任紐西蘭中央銀行總裁長達10年。1060120
(中央社)
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