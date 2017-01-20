北京故宮神武門 傳匾額邊框脫落

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北京故宮掛設於神武門上的「故宮博物院」匾額，昨天疑似因大風吹襲，導致邊框脫落，北京故宮已搭設棚架修繕。這塊匾額是中國近代歷史學者郭沫若於1971年題寫，是北京故宮的重要標誌。

中新社報導，這塊匾額於19日晚間7時左右發生部分邊框脫落情況，經初步核查，邊框其他部分也有鬆動跡象。

由於神武門是參觀民眾離開北京故宮時的主要通道，為確保民眾參觀安全，北京故宮當晚檢查匾額邊框鬆動構件並剔除鬆動嚴重的部，20日開始對神武門匾額進行全面修繕。

報導引述相關負責人表示，19日當天北京發佈大風藍色預警，陣風達8級左右，匾額脫落可能與大風有關。

工作人員提到，修繕工程將搭設架木確認匾額邊框的牢固情況，同時在匾額的下部搭設防護架木。修繕期間，民眾可照常從神武門離院。

神武門建於明永樂十八年（1420年），為紫禁城北門，神武門外牆所嵌「故宮博物院」五字匾額為中國近代學者郭沫若於1971年題寫，40餘年來已成為北京故宮的重要標識，也是觀眾參觀故宮博物院後合影留念時的經典背景。1060120

(中央社)