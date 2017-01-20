英零售銷售意外遽減 英鎊聞訊貶

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英國12月零售銷售意外較前月衰退1.9%，英鎊聞訊挫貶。今天公布的官方數據增添英國脫歐新疑慮。

英國國家統計局今天聲明表示：「月度數據...顯示所有主要零售部門的購買量減少，其中最大降幅來自非食品商店。」

市場分析師平均預估，12月零售銷售衰退0.1%。

ETX資本公司（ETX Capital）資深市場分析師威爾森（Neil Wilson）表示，「在12月零售銷售數據相當差的情況下，英鎊挫貶...在國家統計局的數據顯示，零售銷售5年來最快衰退速度後，英鎊匯價旋即貶破1.23美元價位。」

威爾森表示：「這是個警訊，而且比（市場）預期降幅0.1%還大。」1060120

(中央社)