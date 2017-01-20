陸男多過女3千萬 專家：發展隱憂

我要評比

中國大陸國家統計局人口數據顯示，去年底男性人口較女性多出3000多萬，專家表示，這將給正常婚配帶來巨大衝擊，引發就業性別擠壓，甚至影響社會治安與經濟發展。

中通社報導，從性別結構看，大陸男性人口7億815萬人，女性人口6億7456萬人，以女性為100的總人口性別比為104.98，相比2015年的105.02有所下降。

統計至去年底，大陸男性人口比女性人口多出3359萬，中國經濟體制改革研究會副會長、人口學者陳劍表示，男女比例失調的溢出效應將給正常婚配帶來巨大衝擊，社經地位較低的男性未來可能很難找到配偶，特別是在中國農村地區。

連鎖反應也會引發其他問題，包括威脅人口生態安全，影響社會治安穩定，甚至不利於經濟持續發展等。

北京大學社會學系教授李建新說，目前中國已步入高齡化社會，加上出生人口性別比偏高，一旦未婚人群數量提升，未來將增加整個國家社會保障問題的複雜性，以及社會保障的難度。

他指出，男女比例失衡也會引發就業性別擠壓，男性勞動力過剩將加劇就業市場競爭，本來就因性別歧視而在求職過程中不佔優勢的女性會面臨更大困難。1060120

(中央社)