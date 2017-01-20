拚年金改革　蔡英文今見工商界大老尋求支持

勞動部長郭芳煜。（圖／張鎧乙）

行政院長林全。（圖／張鎧乙）

副總統陳建仁。（圖／張鎧乙）

蔡英文總統20日晚間在副總統陳建仁、行政院長林全和勞動部長郭芳煜等人陪同下，在總統府內分別與全國性總工會團體、工商團體代表會見，主要就即將進行的年金改革國是會議廣泛交換意見，並聽取相關建言。

(中時)