北美館新春活動「藝術，開春吧」
臺北市立美術館慶祝新春特別活動「藝術，開春吧」即將開跑！自1月21日（六）起至2月5日（日）於農曆春節期間配合展覽主題推出系列活動，歡迎大小朋友一同來走春。
本次「藝術．開春吧」系列活動除了「每日定時導覽」外，特別提供「親子導覽－新春特別版」。「集什麼？Collecting and So On」兒童藝術教育計畫配合春節推出系列親子活動，包含「創作包包客自由行」、創作工作坊「剪紙自由創作 新春特別版」、「集故事 繪本時間」等，內容有趣。
特別推薦在過年前來一趟美術館兒藝中心工作坊親子動動手、帶個屬於自己獨一無二的窗花回家，增添年節喜氣。
農曆春節期間，除了除夕（01/２7）、大年初一（01/28）及大年初三（01/30）例行休館，其餘新春期間照常開館。展覽活動資訊參見官網 http://www.tfam.museum/
(中時)
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