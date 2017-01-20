川普就職典禮：台代表團與共和黨意識形態差距甚遠

1月19日，立場保守的共和黨參議員克魯茲，接見由左派組成的台灣代表團。（摘自立法委員林為洲臉書）

曾經被交換到國立成功大學學習中文，目前任至於洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的研究員基特（Frances Kitt），在川普就職典禮發表的一篇文章指出，由台灣派往美國的觀禮團成員，絕大多數都與共和黨在意識形態上差距甚遠。

美國總統就職典禮祝賀團團長，前行政院院長游錫堃在中華民國駐華府代表處召開記者會。(江靜玲攝)

左翼的民進黨與右翼的共和黨

在這篇分析中，基特詳細介紹了這次觀禮團的成員。除了身為觀禮團團長的前行政院長游錫堃外，民進黨、國民黨、時代力量與親民黨都派出代表參加，內容十分堅強。民進黨代表團由台中市長林佳龍領軍，成員包括熟悉兩岸事務的國家安全會議諮詢委員童振源、嘉義縣縣長張花冠以及向來對中國大陸立場強硬的立法委員陳亭妃。

做為台灣第二大黨的中國國民黨的代表團則有立法委員呂玉玲、柯志恩以及林為洲。時代力量與親民黨，則各自派出了立法委員林昶佐與陳怡潔為代表。基特注意到了，這次各黨派出的成員都有強烈的「本土」色彩，而且都還積極投入社會運動。就連來自國民黨的柯志恩與林為洲，也多次力挺在台灣鬧得轟轟烈烈的多元成家運動。

然而，基特同時卻也指出，從團長游錫堃開始，一直到曾經參加過「太陽花學運」的時代力量立委林昶佐為止，這個訪問團每一個人的政治立場與意識形態都與即將執政的共和黨有巨大差距。游錫堃曾經在陳水扁時代擔任行政院長，他所服務的政府就因為一系列推動台灣制憲與入聯的激烈行動，而與小布希總統領導的共和黨政府發生過激烈摩擦。

撇開複雜的統獨與兩岸議題不說，代表團成員在內政議題上與共和黨的差異更是大到驚人。比方說在國會接見台灣代表團成員的共和黨議員克魯茲（Ted Cruz），就不可能接受他們對同志議題的看法。尤其克魯茲又參加過最極端保守的「茶黨運動」，所以很難想像如果他知道眼前這些台灣代表團多元成家的主張以後會有什麼樣的看法。

1942年，美國總統特使威爾基訪問重慶與蔣中正會面，建立起了共和黨與國民黨的保守派夥伴關係。（網路照片）

國民黨與共和黨的歷史淵源

美國的共和黨與台灣的中國國民黨，同為全球右翼保守組織國際民主聯盟（International Democrat Union）的成員。1942年，民主黨黨籍的美國總統羅斯福為了維繫兩黨團結，刻意派遣共和黨人威爾基（Wendell Lewis Willkie）訪問中國。在兩年前與羅斯福競爭美國總統大位失敗的威爾基，居然在這次的訪華之旅中誤打誤撞的為共和黨與國民黨建立起了特殊的盟友關係。

相對於「重歐輕亞」的羅斯福，威爾基主張美國應該將更多的資源投入亞洲戰場，並盡力提升中華民國的國際地位。更重要的是，在陳納德（Claire Lee Chennault）與史迪威（Joseph W. Stilwell）的對日反攻路線爭執中，他選擇力挺與蔣中正關係良好的陳納德。威爾基的表現，讓蔣中正下定決心在下一次的美國總統大選中支持共和黨。

可沒想到的是在1948年的美國總統大選中，本來各界一片看好並且深獲國民政府支持的共和黨參選人杜威（Thomas Dewey），居然輸給了羅斯福總統的繼承人杜魯門。押錯寶的蔣中正，也因此淪落到了在國共內戰中被杜魯門拋棄的下場。直到韓戰爆發以後，杜魯門才出於遏阻共產主義赤化亞洲的需要，重新建立起了與中華民國的盟友關係。

不過也是從這個時候開始，共和黨建立了自己身為中國國民黨在美鐵桿支持者的形象。包括諾蘭（William Knowland）、范登堡（Arthur Vandenberg）、高華德（Barry Goldwater）與周以德（Walter Judd）在內，眾多參加「中國遊說團」（China Lobby），在國會積極聲援中華民國的美國政治人物，幾乎沒有一位不是共和黨的。

就連少數幾位民主黨出身，但是卻大力支持台灣的參議員赫姆斯(Sen. Jesse Helms)，也在後來轉投共和黨。《中美共同防禦條約》以及《台灣決議案》等一系列提升台北與華府安全合作關係的機制，也都是在上述共和黨議員們的不斷奔走與呼籲下推行成功。當然，唯一造訪過台灣的美國總統艾森豪也是來自於共和黨。

很諷刺的，首位訪問北京的美國總統尼克森也是共和黨的黨員，而且他還一度也是蔣中正夫婦最鐵桿的支持者。然而，蔣中正與其繼承人蔣經國仍舊將「與匪接觸」的責任怪罪到尼克森與季辛吉兩人的頭上，持續推動與共和黨的交流。哪怕是民主黨出身的卡特宣佈與中華民國斷交後，國民黨仍然將對美關係的希望寄託在共和黨的新總統雷根身上。

做為共和黨尚武派代表人物的美國前副國務卿阿米塔吉，在訪台期間與前總統馬英九會面並握手致意。(中央社)

重商與尚武的共和黨

走保守主義的共和黨存有兩大特色，一是重商，二是尚武。由於重視商業發展的原因，上台時恰巧遇到中國大陸宣告改革開放的雷根，沒有可能實踐自己競選總統時與中華民國復交的政見。然而共和黨又因為與軍方淵源深厚，同時又激烈的反對共產主義，所以力挺中華民國的派系也始終存在。這兩大特色，也讓逐漸拋棄「三不政策」，推動兩岸經貿交流的國民黨找到與共和黨更多的共同語言。

相較於走自由派路線，並且自1979年以來就積極聲援黨外運動的民主黨而言，共和黨與台灣的反對勢力關係向來疏遠。雖然小布希總統上台之初，出於防範圍堵中國大陸的需要，曾有意提升與陳水扁政府的安全合作關係，但是這個計劃卻因為2001年的「九一一事件」而被徹底破壞。出於爭取大陸支持全球反恐戰爭的需要，小布希政府開始對意圖破壞兩岸關係穩定的陳水扁採取制約。

更重要的一點，則是包括錢尼、倫斯斐與阿米塔吉在內等小布希政府的鷹派人士，雖然都是對北京態度強硬的「鷹派」人士，但是經歷過韓戰與越戰的他們卻也與在野的國民黨有比較深厚的情誼。更令這些共和黨鷹派與新保守人士所無法接受的，是陳水扁居然利用2006年5月搞「迷航外交」的機會，跑到流氓國家利比亞去與獨裁者格達費會面。

民進黨向來與國軍退役將領關係惡劣，因此沒有辦法運用他們推動與小布希政府的和解。在與美國還有大陸關係都搞不定的情況下，內外交困的民進黨最終失去了政權。從過去的經驗來看，共和黨內部重商的派系強調絕對的現實主義精神，立場比較親近北京。至於尚武精神的派系，則因為自冷戰時代累積而來的對立情緒較為親近台北。

所以國民黨傳統上是以拉攏尚武的派系來制約重商的派系，同時也試圖拉攏因自由主義傾向而敵視中國大陸的民主黨人。海軍軍官出身，長期推動對美國會外交的仉家彪，就格外重視拉攏過去與國民黨關係不好的自由派人士。哈佛大學畢業的前總統馬英九，也是少數能同時與共和黨還有民主黨打交道的中國國民黨要人。

即將上台的美國總統川普並非傳統共和黨人出身，「不按牌理出牌的」他會對兩岸採取什麼樣的態度，到目前為止還難以預料。雖然與退伍軍人關係看似緊密，但是身為地產商的他，在思想與觀念上與重商主義的共和黨人不會差距太遠。即便他有意挑戰「一個中國」政策，也要看台灣有沒有辦法提出更高的價碼滿足川普商業上的利益。面對未來險惡的局勢，台灣不可掉以輕心。

(中時電子報)