方文琳離婚驚覺「終究是失敗者」 深夜痛哭失聲

方文琳。(本報系資料照)

方文琳是單親媽媽，獨自拉拔2個女兒長大，日前前夫于冠華再婚，她也恰巧在《cosmopolitan》網站專欄上，談及離婚後的心路歷程，透露剛離婚時完全沒有害怕感覺，直到某天晚上收工回家，被電視劇中男主角一句「老婆」擊中內心痛哭。而這也是方文琳離婚後第一次落淚。

方文琳在專欄中分享失婚心情，「剛離婚時完全沒有害怕的感覺，因為許多要面臨的事情根本還沒有到來」、「孩子的心靈、自己經濟上的壓力、外人的閑言閑語、一件一件自己必須獨立去處理的問題！這時也才驚覺到真該挺直腰桿堅強去處理面對」，直到某次晚上收工回家，她才體會到「其實妳只是堅強給外人看」，更因為電視上中男主角的一句「老婆」，痛哭許久。

「為人老婆，為人母是我最初最終一直夢想渴望，之後雖然我也完成了，終究還是一位失敗者！」方文琳坦言這是她離婚後第一次哭，認為能哭出來很好，因為這一哭讓她想明白了許多事，「也許我不再是為人老婆，但為人母的身份才是我目前該走好的路。」

方文琳失婚十年，深刻體悟到也許自己不再是別人的新娘，但永遠是2個女兒的老娘，認為現在平凡淡然的自己最美好的時刻，也感謝自己所經歷的一切，2個寶貝女兒更是她最大的幸福資產。

(中時電子報)