方文琳離婚驚覺「終究是失敗者」 深夜痛哭失聲
方文琳是單親媽媽，獨自拉拔2個女兒長大，日前前夫于冠華再婚，她也恰巧在《cosmopolitan》網站專欄上，談及離婚後的心路歷程，透露剛離婚時完全沒有害怕感覺，直到某天晚上收工回家，被電視劇中男主角一句「老婆」擊中內心痛哭。而這也是方文琳離婚後第一次落淚。
方文琳在專欄中分享失婚心情，「剛離婚時完全沒有害怕的感覺，因為許多要面臨的事情根本還沒有到來」、「孩子的心靈、自己經濟上的壓力、外人的閑言閑語、一件一件自己必須獨立去處理的問題！這時也才驚覺到真該挺直腰桿堅強去處理面對」，直到某次晚上收工回家，她才體會到「其實妳只是堅強給外人看」，更因為電視上中男主角的一句「老婆」，痛哭許久。
「為人老婆，為人母是我最初最終一直夢想渴望，之後雖然我也完成了，終究還是一位失敗者！」方文琳坦言這是她離婚後第一次哭，認為能哭出來很好，因為這一哭讓她想明白了許多事，「也許我不再是為人老婆，但為人母的身份才是我目前該走好的路。」
方文琳失婚十年，深刻體悟到也許自己不再是別人的新娘，但永遠是2個女兒的老娘，認為現在平凡淡然的自己最美好的時刻，也感謝自己所經歷的一切，2個寶貝女兒更是她最大的幸福資產。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。