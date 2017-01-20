回應陸對台會議 陸委會：共同致力建構兩岸新模式
中共中央對台工作會議20日召開，會議重申九二共識，堅決反對台獨。陸委會20日晚回應表示，大陸應正視並尊重臺灣民眾對民主制度與維持現狀的主張，呼籲對岸務實理解我方善意，共同致力建構兩岸良性互動的新模式。
陸委會表示，政府不斷重申尊重1992年兩岸會談的歷史事實，並在既有政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。陸委會長期的民調顯示，八成以上的民眾支持維持臺海現狀；我們認為，中國大陸應正視並尊重臺灣民眾對民主制度與維持現狀的主張。
陸委會指出，維護臺海和平是雙方共同的目標與責任，520以來政府對兩岸關係和平穩定發展的堅持與承諾一貫，願意透過建設性對話，與中國大陸化解分歧，也呼籲對岸務實理解我方善意，相互尊重，降低敵意與對立，採取正面行動，共同致力建構兩岸良性互動的新模式。
(旺報)
關鍵字：陸委會
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