法拉吉：川普將與英速簽貿易協議

前「英國獨立黨」（UKIP）黨魁法拉吉今天說，美國總統川普上任後將在90天內就與英國簽署貿易協議。

另一方面，英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）在瑞士參加世界經濟論壇時表示，雖然里斯本條約規定脫歐談判需要2年完成，但因為涉及移民與關稅等複雜問題，時間可能會超過2年。

法拉吉（Nigel Farage）向記者表示，川普的幕僚支持英國脫歐，在首相梅伊3月底啟動脫歐談判前，就可以展開雙邊自由貿易協議談判，並同意90天內就可以與英國達成協議。「英國可以拿這個美國的承諾在脫歐談判為自己爭取更好的條件」。

不過根據歐盟的法規，美國與英國的正式貿易談判必須等到英國正式脫歐才能進行。

法拉吉與川普交情深厚，受邀參加今天在華府舉行的就職典禮，他說，川普的新政府都是要做事的人，而不是朝九晚五的公務員，他們希望儘速處理問題，「90天達成貿易協議這個承諾對英國是個大好的禮物，對企業、貿易及投資都會很有幫助」。

韓蒙德表示，前首相布萊爾開放東歐移民進入英國，是導致英國反移民情緒高漲的主因，英國將盡力在2019年3月底前完成脫歐談判，大的原則會底定，不過在邊境管制、關稅等問題仍需要時間處理，因此很需要有過渡性的協議。1060120

(中央社)