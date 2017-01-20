川普上任 南非政黨如何看美國新政權

美國新任總統川普宣誓就職在即，南非各政黨認為應著重於川普今天就職演說的內容、執政後的政策、是否會改變非洲成長與機會法案，以及對南非和全非洲的整體政策。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天引述執政黨非洲民族議會（ANC）發言人柯德瓦（Zizi Kodwa）表示，他們不想對川普的激烈競選活動做任何評論，因為「當一個人競選時總會說很多事情」。他們寧願根據川普執政後的政策來做判斷。

他說：「我們期待他今天的就職演說，這將關係著他今後的政策。」

最大反對黨民主聯盟（Democratic Alliance，DA）國際關係與合作的發言人莫科加拉帕（Stevens Mokgalapa）則表示，希望美國不會變動非洲成長與機會法案（Africa Growth and Opportunity Act，AGOA）的內容。

他說：「南非與美國也有外交協議，重點是維持和平、援助與發展，尤其是在全非洲。我們希望川普上台後這一切仍舊不變。」

另一政黨印卡塔自由黨（Inkatha Freedom Party，IFP）黨主席布德列齊（Mangosuthu Buthelezi）則表示，川普去年4月提及外交政策時，並未提及南非。

「事實上，整個演講中他根本隻字未提非洲。看來他的外交政策注意力是放在其他地方，尤其是最引人注目的伊斯蘭國。」他說。

他接著表示，非常不欣賞川普公開表示南非是個「很危險」與「充滿犯罪只等著爆發混亂」的國家。

他說：「川普肯定會改變他曾經宣稱要改變的美國貿易、移民與經濟政策。」1060120

(中央社)