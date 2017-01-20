安倍盼早日與川普高峰會 加強同盟

日本首相安倍晉三今天在眾議院進行施政方針演說時表示，美日同盟是日本外交與安全保障政策的主軸方針，是不變的原則。他盼早日與美國的新總統川普見面，加強同盟關係。

日本今天召開通常國會，安倍下午在眾、參議院進行施政方針演說。他首先表示，專家學者正研議減輕日皇公務負擔一事，近期之內將彙整意見，希望能在安靜的環境中，在人民的理解之下，找到方案。

安倍表示，面臨少子高齡化、擺脫通貨緊縮及邁向新成長、趨於嚴峻的安全保障環境等難題，以及為了下一代著想，要勇於挑戰打造新國家。

在談到美日同盟關係時，安倍強調，不論是現在或未來，美日同盟是日本的外交與安全保障政策的主軸，這是不變的原則。希望盡早訪問美國，與美國的新總統川普更進一步加強同盟關係。

在外交方面，安倍表示，今年有很多國家的領導人更替，預料將有大變化。在前景不明朗的時代，最重要的是訂立主軸，堅持下去。要與共享自由、民主、人權、法治等基本價值的國家攜手合作。與東南亞國協（ASEAN）、澳洲、印度等攜手，確保從亞太到印度洋間地區的和平與繁榮。

安倍認為，身為自由貿易的先鋒，要建立基於公正規則的21世紀型經濟體制。TPP的協議就是其標準，是今後的濟合作的基礎。希望早日談妥日本與歐盟之間的經濟夥伴協定（EPA），也希望領導區域全面經濟夥伴關係（RCEP）的協商，將自由、公平的經濟圈擴大於全球。

「日本經濟新聞」報導，安倍去年在施政演說時表示，TPP是「國家百年之大計」，今年的說法比去年的說法稍為保守，但仍被認為他期待美國新總統川普能回心轉意，美國不要退出TPP、保護主義不蔓延。

針對改善與鄰國關係的問題，安倍表示，東北亞的安全保障極為重要。日俄之間，有關涵蓋北方領土在內的日俄和平條約的簽署，安倍表示，不管是往前進一步或兩步，就要穩健前進。此外，他也盼今年日本能主辦日本、中國大陸、南韓的3國高峰會。

安倍表示，歡迎中國大陸的和平發展，希望中國大陸同樣有意識到對於區域的和平與繁榮應負起大責任，今年是日本與中國大陸建交45週年，明年是日中締結友好條約40週年，希望在「戰略互惠關係」的原則下，基於大局，一同努力、改善關係。

有關經濟，安倍表示，5年前，日本被說「已無法成長」，這樣的緊縮心態、悲觀的「牆」聳立。但他認為日本還會再成長，為了創造未來，安倍內閣這4年來射出「3支箭」，持續挑戰「牆」。

安倍強調他所實施的「安倍經濟學」已產生經濟的良性循環。他說，經濟再生、財政重建、社會保障改革這3項要同步實施，開拓活躍的未來。

針對工作方式的改革，一定要矯正工作時間過長的問題，要加速修法，限制加班時數。他還主張要實現「同工同酬」的作法，矯正不合理的待遇差別。1060120

(中央社)